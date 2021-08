A1, auto si ribalta durante il sorpasso. Quattro le persone ferite

Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti in autostrada A1 km 369 direzione nord per incidente stradale. Un auto in fase di sorpasso ha perso il controllo urtando il New Jersey e ribaltandosi su un fianco. Feriti i 4 occupanti dell’auto ma coscienti.

I vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno estratto dalle lamiere un occupante dell’auto in collaborazione con il personale del 118.

Le persone ferite sono un uomo 21 anni che stato trasportato al pronto soccorso di Arezzo in codice verde, un 24 anni ancora al pronto soccorso di Arezzo ma in codice giallo. Due donne, una di 21 anni e l’altra di 23 sono state trasferite in codice giallo alle Scotte di Siena



Sul posto è intervenuto anche l’elicottero Pegaso, polizia stradale e personale autostrade.