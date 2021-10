I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 8.40 per un incidente stradale avvenuto in autostrada A1 al km 355 corsia nord, dove sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed una vettura.

Il conducente della vettura è stato preso in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

IN AGGIORNAMENTO