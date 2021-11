ACF Arezzo – Pinerolo 0-0: tante occasioni per le amaranto ma il risultato rimane in parità

Oggi sfida di altissimo livello allo Stadio comunale “Città di Arezzo”, a partire dalle ore 14:30: le citte amaranto scendono in campo contro le avversarie piemontesi, capolista insieme alle padrone di casa nella classifica del Girone A di Serie C. Il match fra le due squadre di vertice della competizione è stato preceduto dalla presentazione di “Nessuno in panchina contro la violenza”, l’iniziativa di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere che ha portato per la prima volta in Italia una panchina rossa, simbolo di denuncia di questo fenomeno e di solidarietà alle donne che ne sono vittime, all’interno di uno stadio.

Primo tempo

11′: tiro fuori di Razzolini deviato dall’angolo. Ceccarelli impatta ma clacia fuori da distanza ravvicinata.

15′: punizione di Gueli per il Pinerolo, para Valgimigli. Sulla ribattuta il Pinerolo manca un gol fatto.

16′: Tuteri crossa per Ceccarelli, che controlla ma non riesce a saltare il portiere avversario.

20′: Ferretti salva sulla linea.

31′: buona chiusura difensiva di Costantino sulla capitana piemontese Gueli.

33′: calcia la numero 10 da fuori area, il pallone esce dal campo.

36′: calcio d’angolo, mischia in area, spazza la difesa di Pinerolo, controcross di Costantino però Ceccarelli viene pescata in fuori gioco.

37′: il pallone sfugge a Milone, ma nessuna attaccante amaranto è lesta ad approfittarne.

40′: scambio Orlandi-Tuteri, la terzina va sul fondo, crossa ma sbaglia. Blocca Milone.

43′: calcio d’angolo calciato da Tuteri, la palla rimane lì però Ceccarelli la liscia. Infortunio per Milone. Le squadre approfittano per un cooling break.

44′: Orlandi innesca Razzolini, destro potente della numero 9 aretina, para Milone.

46′: finisce il primo tempo. A parte la punizione parata da Valgimigli il Pinerolo non ha creato azioni importanti. Tante buone occasioni per le amaranto, va solo migliorata la mira.

Secondo tempo

1′: cambio Zelli-Gnisci.

5′: Razzolini bussa alla porta avversaria, ma la portiera nerazzurra raggiunge la sfera e l’abbraccia.

8′: esce la capitana amaranto Verdi, la sostituisce Paganini.

15′: ottima occasione sfumata per l’ACF con Orlandi in area di rigore, la portiera impedisce il vantaggio alle padrone di casa.

23′: il match rimane bloccato sullo 0-0 qunado è già tramontata la prima metà della ripresa.

24′: Ceccarelli lungo per Zelli, pallonetto che scavalca Milone, però nessuno che spinge in rete. Palla lenta.

26′: tiro dalla 30 metri di Vicchiarello, para Milone.

27′: un destro di Razzolini deviato per poco non inganna Milone. Palla in angolo calciata da Vicchiarello, ma ancora un volta la portiera del Pinerolo abbraccia la sfera.

29′: alla mezz’ora Zelli si libera, entra in area di rigore, sembra che Milone la placchi però per l’arbitro non c’è rigore.

34′: miracolo di Milone su Ceccarelli.

39′: punizione di Vicchiarello facile per Milone.

39′: di nuovo miracolo di Milone su Razzolini.

42′: ottimo cross di Tuteri, colpo di testa di Orlandi, la palla arriva verso Zelli che calcia ma il suo tiro è respinto dalla difesa.

45′: Cross di Tuteri, tocco della difesa del Pinerolo che sembra quasi gol. Palla in angolo. Quattro minuti di recupero.

53′: la partita finisce in parità. L’ACF Arezzo è ancora capolista in coabitazione con il Pinerolo.

TABELLINO

ACF Arezzo: Valgimigli, Tuteri, Costantino, Orlandi, Razzolini, Ceccarelli, Verdi (53′ Paganini), Gnisci (46′ Zelli), Pasquali, Vicchiarello, Ferretti. A disp. Aliquò, Zijlma, Paganini, Sabia, Cirri, Zelli, Fratini, Lorieri

Allenatore: Emiliano Testini

PINEROLO: Milone, Barbero, Borello (57′ Iuliano), Armitano, Bianco, Aimetti, Mellano, Civalleri, Levis (77′ Mana), Gueli, Tamburini. A disp. Serale, Cardone, Bertone, Spaggiari, Mana, Infossi, Iuliano, Favaro

Allenatore: Tatiana Zorri

Marcatrici: /

Ammonite: Armitano

Direttore di gara: Vittorio E. Daddato

Assistenti: Francesco Donati, Lorenzo Reali