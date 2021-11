ACF Arezzo – Real Meda, le convocate

Domenica 14 novembre le calciatrici dell’ ACF Arezzo si batteranno contro le avversarie del Real Meda . Sarà la sesta partita di campionato per le ragazze di mister Testini.

L’inizio del match è previsto alle 14:45 al campo del Centro Sportivo Calcistico “Luciano Giunti”. Le citte amaranto giocano in casa per la seconda domenica consecutiva. L’ultimo scontro le ha viste avere la meglio sullo Spezia per 2-0.