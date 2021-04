Ad Arezzo arriva il tour nazionale dell’UGL “Il Lavoro Cambia anche Noi!” verso il Primo Maggio

Lunedì 19 aprile, arriva ad Arezzo, presso il parcheggio Pietri, alle ore 15.30, la diciassettesima tappa del tour itinerante promosso dall’UGL, a bordo di un bus, in occasione della Festa del Lavoro col motto “Il Lavoro Cambia anche Noi!”. Il sindacato ha deciso di essere al fianco dei lavoratori con 30 appuntamenti che si snoderanno lungo l’Italia e che si concluderanno sabato primo maggio a Milano.

L’obiettivo è quello di raggiungere nei singoli territori i propri iscritti, i dirigenti e tutti i lavoratori alle prese con una crisi economico-sociale che sta acuendo le disuguaglianze. All’incontro, tra gli altri, prenderanno parte: Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, Giuseppe Dominici, Segretario Regionale UGL Toscana, e Marco Turcheria, Segretario Utl Arezzo.

L’idea nasce dalla volontà dell’UGL di rivendicare la centralità del lavoro, andando nelle piazze, nelle fabbriche e nelle realtà produttive di tutto il Paese.

«Siamo oggi ad Arezzo per manifestare la vicinanza dell’UGL ai lavoratori in difficoltà a causa della pandemia. E’ prioritario intensificare gli aiuti per consentire alle categorie più colpite di risollevarsi dalla crisi. Commercio, ristorazione e turismo sono i comparti che risentono maggiormente delle restrizioni adottate per fermare la diffusione del contagio. Come UGL ci batteremo affinchè nel prossimo decreto Aprile vengano erogati cospicui finanziamenti a fondo perduto a favore di tali settori. Per garantire un vero rilancio del territorio e la valorizzazione delle eccellenze locali, inoltre, è cruciale investire nel potenziamento della rete infrastrutturale e nella riapertura dei numerosi cantieri bloccati a causa della burocrazia». Lo hanno detto in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Giuseppe Dominici, Segretario Regionale UGL Toscana.

Dopo Roma, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Matera, Brindisi, Bari, Campobasso, San Salvo, Pescara, L’Aquila, Frosinone, Fiumicino, Cagliari, Rieti, Terni e Arezzo, il viaggio lungo le realtà italiane proseguirà a: Firenze, Civitanova Marche, Ancona, Bologna, Venezia, Trieste, Monfalcone, Verona, Trento, Riva del Garda, Genova, Aosta, Torino e Milano.