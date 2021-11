Ad Arezzo il maestro Zubin Mehta e l’orchestra del Maggio Fiorentino

Arezzo si prepara ad accogliere l’arrivo di un nome di caratura internazionale come quello del maestro Zubin Mehta che il 25 novembre dirigerà il Maggio Fiorentino in anteprima della nuova stagione concertistica 2021/2022 a cura del neo direttore artistico Giovanni Andrea Zanon.

Il 25 novembre infatti sarà proprio il grande Zubin Mehta a dirigere il Maggio Fiorentino per l’occasione in concerto ad Arezzo presso l’auditorium per un evento che promette di conquistare il pubblico aretino e richiamare alta l’attenzione sulla fruizione di musica classica in città.

Il concerto, di caratura internazionale, è stato possibile grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze che conferma in questo modo un’attenzione particolare per il territorio aretino. Grazie a questo contributo è stato possibile mantenere il costo dei biglietti estremamente contenuto rispetto alla qualità dell’evento.

“E’ un vero privilegio ospitare ad Arezzo uno dei più grandi direttori d’orchestra dei nostri tempi – ha dichiarato il sindaco e presidente della fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli. – Zubin Mehta rappresenta la musica, come testimonia la carriera lunga e straordinaria che lo ha reso protagonista indiscusso nei teatri più importanti del mondo. E’ un onore per la nostra Città, ed è la conferma del posto di riguardo che Arezzo è riuscita a conquistare nel panorama artistico e culturale. Abbiamo lavorato, e stiamo lavorando, perché in questa nostra ‘città scrigno’, la musica si affermi come valore identitario: l’organizzazione di eventi come questo conferma che siamo sulla buona strada”.

“Sono davvero orgoglioso di poter inaugurare la stagione concertistica- afferma Giovanni Andrea Zanon- e, con essa, anche la mia carica da direttore artistico con un concerto così prestigioso come quello che proporremo ad Arezzo il prossimo 25 novembre. I protagonisti non hanno certo bisogno di presentazioni, ed il significato del meraviglioso brano in programma si associa perfettamente alla nostra volontà di “creare” una realtà musicale virtuosa e di alto livello all’interno della città. Il nostro scopo è infatti quello di proporre Arezzo come città della musica a livello nazionale, e mi auguro che questo concerto, insieme a tutti gli altri eventi che compongono la stagione concertistica e l’Arezzo Youth Music Festival, rappresenti il punto di partenza di un progetto ambizioso che ci darà grandi soddisfazioni.”

Programma

FRANZ JOSEPH HAYDN

Die Schöpfung (La Creazione) Hob. XXI:2

Oratorio in tre parti per soli, coro e orchestra

Testo di Lidley dal Paradiso perduto di John Milton e dalla Bibbia (Genesi e Salmi) Versione tedesca di Gottfried van Swieten

Direttore: Zubin Mehta

Soprano: Mandy Fredrich

Tenore: Bernard Richter

Basso: Markus Werba

Mezzosoprano: Veta Pilipenko

Coro e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino Maestro del Coro Lorenzo Fratini

INFORMAZIONI BIGLIETTERIA

PREVENDITA

TEATRO PETRARCA

mercoledì – giovedì e venerdi 17.30 – 19.30

il giorno dello spettacolo 10.00-13.00 15.00-19.00

Online su www.ticketone.it