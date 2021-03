Addio a a Vera Butali, il ricordo di Vincenzo Ceccarelli

“Ho un bellissimo ricordo che mi ricorda a Vera Butali, una donna davvero speciale per Arezzo e per gli aretini. La ricordo nell’anno nel quale festeggiava i cinquanta anni del suo matrimonio speciale con Benito, uno degli imprenditori che hanno segnato la storia recente della società locale.

Vera Butali è stata protagonista in senso pieno, come imprenditrice, insieme al marito, come benefattrice, come sanno bene tanti aretini che l’hanno conosciuta nel suo impegno quotidiano.

Ma è stata anche donna di grande intuizione, protagonista della nascita e della crescita della prima televisione privata aretina, che poi ha continuato a sostenere e a far crescere negli anni. Una donna speciale, che mancherà molto a tutti noi. Ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze.”

Questo il ricordo di Vincenzo Ceccarelli, consigliere regionale ed ex presidente della Provincia di Arezzo, della signora Vera Butali scomparsa martedì scorso all’età di 94 anni.