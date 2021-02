Aggressione di via Vezzosi: individuato il colpevole da parte della PM

Al termine di approfondite indagini, la polizia municipale ha individuato il responsabile dell’aggressione avvenuta nel pomeriggio di sabato 6 febbraio in via Vezzosi ai danni di un cittadino straniero di origine bengalese.

Già nella circostanza era intervenuta una pattuglia che aveva subito sentito due testimoni dell’accaduto, entrambi bengalesi, dai quali aveva assunto dichiarazioni, come una sommaria descrizione e il nome di battesimo, che hanno permesso di individuare l’aggressore. Quest’ultimo risulta essere un trentenne connazionale della persona rimasta ferita.

Le cause del gesto sono riferibili a motivazioni personali, sorte a seguito di dissapori e incomprensioni originatesi dopo che in passato tra i soggetti in questione c’era stata anche amicizia. Non si era trattato, quindi, del gesto di un folle né di una resa di conti in ambiti malavitosi. Il colpevole è stato denunciato a piede libero.