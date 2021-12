Aisa impianti: la centrale di recupero in procedura straordinaria per garantire i servizi pubblici essenziali

AISA IMPIANTI informa che sono state adottate le procedure straordinarie atte a garantire il funzionamento della Centrale di Recupero dei rifiuti solidi urbani ZERO SPRECO di San Zeno.

Per la prima volta adottiamo questa procedura in accordo con le Sigle Sindacali. Essa si rende necessaria a causa dell’aumento dei contagi da COVID19 al fine di garantire il funzionamento dell’impianto che si colloca tra gli impianti strategici nazionali a garanzia del servizio pubblico di igiene urbana.

Sono garantite allo stato attuale tutte le attività impiantistiche di recupero e smaltimento dei rifiuti compreso la distruzione del rifiuto covid infetto.

Si rende però necessaria la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti. Infatti l’intera filiera deputata alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti si trova ad affrontare una rilevante carenza di personale a causa dell’aumento dei contagi.

Ecco alcuni semplici accorgimenti per contribuire ad evitare l’aggravarsi del peso sui servizi in questa fase critica:

Ridurre ove possibile il volume e la quantità dei rifiuti;

avere cura di chiudere bene i sacchi;

inserire i rifiuti nei contenitori e nei cassonetti;

non abbandonare nulla ai piedi dei cassonetti;

utilizzare il cassonetto libero più vicino se trovate pieno il vostro;

rimandare ad un momento non emergenziale il servizio di ritiro degli ingombranti;

limitare l’accesso ai centri di raccolta.

Si ricorda che solo le utenze covid infette hanno un servizio speciale di ritiro rifiuti.

Chi è in quarantena obbligatoria ma non positivo è esentato dalla raccolta differenziata, deve mettere tutto in un doppio sacco nero ben chiuso e conferire nell’indifferenziato come ha sempre fatto.

Tutte le istruzioni sono disponibili sul sito di Sei Toscana www.seitoscana.it