Al via i lavori di riqualificazione dei Giardini Pubblici di Castiglion Fiorentino

Il nuovo assetto dei Giardini Pubblici reinterpreterà, in chiave contemporanea, il disegno del giardino risalente agli anni ‘30 andando così a ripristinare chiare gerarchie tra percorsi, “piazzette” e spazi di sosta, adeguando questi elementi alle esigenze di utilizzo contemporanee.

Dall’anello pedonale esterno, ripavimentato di recente in pietra serena, si accederà al giardino attraverso quattro punti principali ampliati e resi più accessibili rispetto alla condizione attuale (i gradini vengono trasformati in rampe). L’articolazione interna dello spazio prevederà una passeggiata continua che, dalla fontana, conduce al monumento ai Caduti passando per una serie di slarghi / “piazzette” riprese dal disegno di inizio ‘900 del giardino e pensate per ospitare eventi occasionali.

La passeggiata perimetrale manterrà le sue attuali caratteristiche di “Belvedere” e verrà valorizzata ulteriormente dalla collocazione di nuovi arredi e messa in sicurezza attraverso l’installazione di un parapetto perimetrale di 120 centimetri lungo il muro esistente. Sempre reinterpretando il disegno degli anni trenta del Novecento, la vegetazione verrà distribuita ai margini dei percorsi e delle “piazzette” e chiaramente identificata da bordure in materiale metallico che proteggeranno gli arbusti dal calpestio e, in alcuni punti selezionati, saranno integrate con panchine con finitura in legno.

Si prevede inoltre la realizzazione di sedute custom semicircolari, con piedi in metallo e seduta in legno, in corrispondenza della fontana e delle due piazzette a sud della fontana.

“Durante questa prima fase l’obiettivo primario risulta la messa in sicurezza dell’area attraverso l’installazione del parapetto perimetrale in corten, di altezza 120 cm, lungo tutto il margine dell’area. Contestualmente verrà effettuata la sostituzione di zanelle e cordoli che delimitano la passeggiata su tutti i lati con un investimento pari a 140.000 euro” dichiara il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Devis Milighetti.

La seconda fase di intervento ai Giardini Pubblici, che verrà cantierizzato subito dopo la conclusione di questo primo intervento, si concentrerà poi sul restauro della fontana esistente che prevede interventi sulle murature delle vasche e sugli impianti. Infine, la terza fase di intervento prevederà la realizzazione delle nuove aiuole con bordi in corten, il rifacimento delle pavimentazioni, le opere a verde (alberi e arbusti con relativo impianto di irrigazione) e la collocazione dei nuovi arredi di progetto (cestini e panchine) con l’obiettivo di realizzazione entro fine 2022.

Il costo per i lavori dei tre lotti è previsto in poco meno di 400 mila euro. “In particolare il lavoro si concentra su alcuni obiettivi principali con lo scopo di valorizzare gli elementi storicamente caratterizzanti quali la passeggiata perimetrale e la sicurezza. Successivamente ci concentreremo sulle ‘piazze’ interne, la fontana oltre che sulla vegetazione; abbiamo così deciso di adeguare le caratteristiche del luogo alle esigenze contemporanee trasformandolo in uno spazio multifunzionale adeguato a diversi tipi di utenze dando risalto a questo spazio, luogo posto a ridosso della porta di accesso al centro storico” conclude il vicesindaco Devis Milighetti.