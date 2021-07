Al via il secondo lotto di asfaltature nel comune di Anghiari: oltre 600 mila euro investiti per la sicurezza.

Dopo un primo lotto di interventi, già conclusi, l’amministrazione comunale di Anghiari da il via ad una seconda tranche di lavori di manutenzione delle strade del territorio, con l’obiettivo di mettere in sicurezza la viabilità. Dal 2017 infatti, la programmazione delle asfaltature è diventata una priorità della giunta Polcri, dopo che per anni le strade di Anghiari erano state abbandonate e presentavano evidenti danneggiamenti che, se non sanati tempestivamente, avrebbero potuto compromettere la sicurezza.

Oltre 600 mila euro l’investimento già messo in campo, con la prospettiva di programmare anche un terzo e ulteriore lotto di lavori. Le strade che saranno interessate dal piano di interventi sono: strada comunale di Toppole (due tratti), strada comunale di Valialle, via Tomba, via A.Volta nei pressi del cimitero, strada comunale di Casale, strada comunale del cimitero del capoluogo – via Maraville, strada comunale di Micciano, strada comunale di Molin d’Agnolo e e strada comunale di San Salvatore.

“Un territorio bello e gradevole come il nostro necessita di una manutenzione costante, strutturata e ben organizzata, di un programma mirato e organico di salvaguardia e decoro del territorio, che a partire dallo stanziamento di risorse economiche di una certa entità, coinvolga anche i cittadini e le imprese che si rendano disponibili – ha spiegato il sindaco Alessandro Polcri – l’obiettivo che ci siamo prefissati è stato quello di realizzare un piano annuale dei lavori e degli interventi sistematico e non episodico in ogni zona e porre in essere una serie di misure sotto indicate volte al raggiungimento dell’obiettivo”.