Alfonso Soldano al Festival delle Musiche

Martedì 20 luglio, con inizio alle ore 21:15, concerto d’eccezione a Monte San Savino con il pianista Alfonso Soldano impegnato in un recital dal titolo significativo: “Metamorfosi”, ovvero la trasfigurazione della Commedia dantesca, la conversione della prosa in musica del Sonetto del Petrarca, la trascrizione della musica vocale da camera di Rachmaninov e del Notturno “Feste” per orchestra di Debussy. Ingresso gratuito con prenotazione del posto.

Entra nel vivo il Festival Musicale Savinese, sezione del Festival delle Musiche ambientata nella storica cornice del Chiostro di Palazzo di Monte, con un concerto capace di unire la meraviglia al virtuosismo del classico con un pianista di grande talento, Medaglia d’Oro Maison des Artistes a Roma e Best Italian Artist nel 2013 per la raffinata sensibilità e qualità artistica.

Il programma prevede l’esecuzione di Sergej Vasil’evič Rachmaninov (1873-1943) di 6 Songs arrangiati dallo stesso Soldano: “Si sta bene qui!”, op. 21 n. 7; “Nel silenzio della Notte”, op. 4 n. 3; “Il Mattino”, op. 4 n. 2; “Non credermi!” op. 14 n. 7; “La notte è dolorosa”, op. 26 n. 12; “Queste Notti d’Estate”, op. 14 n. 5. Di Franz Liszt (1811-1886) i brani “Après une lecture de Dante” e “Sonetto 104 del Petrarca”. Di Claude Debussy (1862-1918), “Fetes” from “Nocturnes” arrangiate da Soldano.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi, Accademia d’Arti Antiche Resonars, Rete Toscana Ebraica, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cortona on the Move. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini. Media partner Teletruria.

Info Festival e prenotazioni per gli eventi gratuiti presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]. Prevendite: Officine della Cultura – Via Trasimeno 16, Arezzo; Circuito Box Office Toscana; TicketONE. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un’ora prima dello spettacolo. Con il contributo di Coingas SpA.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale seguendo le rispettive pagine facebook: Festival delle Musiche (www.facebook.com/FestivalDelleMusiche), Festival Musicale Savinese (www.facebook.com/FestivalMusicaleSavinese), Suoni dalla Torre (www.facebook.com/suonidallatorre). Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it.