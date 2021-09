Alla 22esima Maratonina Città di Arezzo anche la campionessa Verity Ockenden

Mancava forse il grande colpo per la 22^ edizione della Maratonina Città di Arezzo e proprio in queste ultime ore sarà è arrivato, sarà al via della Maratonina “VERITY OCKENDEN (Gbr)” medaglia di bronzo sui 3000 mt ai campionati europei di Torun il 5 marzo scorso. Atleta classe 1991, vanta personali di assoluto valore dai 3000 ai 10.000 mt, ma solo due apparizioni nella mezza maratona per questa trentenne appena arrivata in Italia in quel di Siena e seguita da Maurizio Cito.

I suoi personali: 3000 mt Indoor 8’46”60, personali Outdoor: 5000 mt 15’03”51, 10000 mt 31’43”70, 10 Km su strada 32’39”, 10 Miglia 55’15”, Half Marathon 1.14’35” a Londra il 22 agosto scorso, sua seconda gara sui 21 km.

Sabato pomeriggio alle ore 18,00 presentazione in Piazza Jacopo di Arezzo dei top Runner già presenti in loco

STARTING LIST 22^ AREZZO HALF MARATHON

MASCHILE