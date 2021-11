Allenamento pomeridiano sul campo Lebole per la prima squadra che ha così ripreso il lavoro dopo il break all’indomani della vittoria contro il Cascina.

Mister Mariotti e il suo staff hanno incentrato la seduta, dopo il riscaldamento, su un lavoro tecnico e tattico. In gruppo si è rivisto Giacomo Biondi mentre per capitan Cutolo, dopo le terapie, spazio ad un allenamento personalizzato.

In chiusura partitella contro la Juniores Nazionale di Andrea Sussi per tutti i calciatori che sono scesi in campo nella ripresa contro il Cascina e per quelli rimasti a riposo.

Nella giornata di domani è in calendario un solo allenamento al mattino, con inizio fissato per le 10:30.