Amen di nuovo in campo al Palasport Estra per il recupero con Legnaia

Non conosce sosta questo mese di Dicembre per l’Amen Scuola Basket Arezzo che Giovedi alle ore 21 ospiterà al Palasport Estra la Cantini Lorano Firenze.

Dopo la sconfitta di Sabato nel derby con la Synergy Valdarno, la squadra di coach Evangelisti affronterà la sua bestia nera in una sfida molto importante per la classifica di entrambe le squadre, la Legnaia si presenterà ad Arezzo con il vento in poppa generato da tre successi consecutivi e vogliosa di confermare la tradizione positiva per le sfide al Palasport Estra.

La squadra di coach Zanardo ha un roster profondamente modificato rispetto alla scorsa stagione ma ha dimostrato di poter lottare per i primissimi posti della classifica. In casa amaranto si cerca un successo di prestigio che possa dar fiducia in vista dell’ultima partita dell’anno programmata domenica sul campo di Quarrata. Lo staff tecnico ha lavorato sul recupero fisico di alcuni giocatori non al meglio e sugli aspetti tattici che hanno precluso la vittoria nella partita di Sabato passato.

Quella con la Legnaia sarà per i sostenitori amaranto l’ultima possibilità per vedere l’Amen in campo per questo 2021, la palla a due sarà alzata Giovedi alle ore 21 dai Sigg. Natucci di Bagni di Lucca e Baldini di Castelfiorentino.