Amen SBA, ferma la C Gold gioca la Serie D a Poggibonsi

Fine settimana dimezzato negli impegni per le squadre della Scuola Basket Arezzo, il turno di riposo riguarda l’Amen in Serie C Gold e la Chimet nel campionato Under 15 Eccellenza.

Domenica 25 Aprile alle 18 invece sarà in campo l’Amen di coach Pasquinuzzi nel campionato di Serie D.

Gli amaranto saranno impegnati nella trasferta di Poggibonsi dove se la vedranno con una formazione che come gli aretini è ferma a quota 0 punti in classifica. Qualche problema di formazione per la SBA che fino all’ultimo non saprà se poter utilizzare Balsimini e Di Nuzzo. La partita, valida per a quinta e ultima giornata di andata, si giocherà al palasport di Colle Val d’Elsa con arbitri i Sigg. Borchi di Pontedera (PI) e Pellegrini di Cecina (LI).

Lunedi 26 sarà poi la volta della Tecnoil che alle 20.30 sfiderà al Palasport Estra la Virtus Siena nella terza giornata del campionato Under 18 Eccellenza. Coach Evangelisti oltre ai problemi di Di Nuzzo ha in forte dubbio anche Andreani, con i problemi fisici che condizionano la sfida ad una delle big del campionato, ma con la determinazione di voler cancellare quanto prima il passo falso di Firenze sponda Olimpia Legnaia.

Questa partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Scuola Basket Arezzo.