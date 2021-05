Amen SBA impegnata nel turno infrasettimanale con la Synergy Valdarno

Mercoledi 19 Maggio alle ore 20.30 al Palazzetto Comunale di San Giovanni Valdarno andrà in scena il terzo atto stagionale del derby tra Synergy ed Amen Scuola Basket Arezzo.

Dopo i due successi con Prato e Montale, la squadra di coach Evangelisti cercherà in Valdarno il terzo acuto consecutivo per fare un balzo importante verso le zone alte della classifica della Poule B di Serie C Gold.

La Synergy di coach Caimi quest’anno ha rappresentato un ostacolo molto insidioso per il quintetto aretino che è già caduto nella gara di andata in stagione regolare a San Giovanni ed ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa il successo al Palasport Estra. Anche in questa seconda parte di campionato la Synergy ha battuto in casa Valdisieve e perso di misura a Montecatini e Lucca sabato scorso.

In casa amaranto da valutare le condizioni di Pipiska dopo l’infortunio subito domenica e di Ghini non al meglio, ma entrambi stringeranno i denti per essere protagonisti Mercoledi.

Sarà dunque una gara da seguire tutta di un fiato quella in programma alle 20.30 al Palazzetto Comunale di San Giovanni Valdarno, arbitri i Sigg. Buoncristiani di Prato e Magazzini di Pontassieve (FI).

Grazie alla disponibilità della società di casa sarà possibile seguire la diretta streaming condivisa sulla pagina Facebook della Scuola Basket Arezzo.