Ancora ferma la Serie C, in campo tre squadre SBA nel weekend

Secondo fine settimana consecutivo di riposo per l’Amen Scuola Basket Arezzo nel Campionato di Serie C Gold, la squadra da poco affidata a coach Marco Evangelisti rimane alla finestra mentre le avversarie della Poule B cominceranno la seconda fase. Nella prima giornata due gli anticipi del Sabato Fides Montevarchi-Don Bosco Livorno e Valdisieve-Montale, mentre domenica si giocheranno Montecatini-Synergy e Lucca-Prato.

Proprio i lanieri saranno i primi avversari degli amaranto sabato prossimo 8 Maggio.

Domenica pomeriggio alle ore 18 il Palasport Estra ospiterà la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D dove l’Amen SBA sfiderà la seconda in classifica Dukes Sansepolcro formazione dove oltre a coach Mameli in panchina militano anche gli altri ex SBA Cappanni, Fratini e Kebede. Una sfida difficile contro un avversario costruito per centrare la Poule Promozione dove gli amaranto di coach Pasquinuzzi proveranno a cavalcare l’entusiasmo della vittoria dello scorso turno a Poggibonsi. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della Scuola Basket Arezzo ed in replica Martedi alle ore 21 su Arezzo TV.

Turno esterno anche per la Chimet Under 15 Eccellenza che dopo la giornata di riposo si prepara ad affrontare in trasferta il Pino Firenze formazione che affianca i giovani aretini a quota due punti in classifica. Palla a due Domenica 2 Maggio alle ore 11 al PalaCoverciano di Firenze.

A chiudere gli impegni amaranto del fine settimana è come sempre la Tecnoil Under 18 Eccellenza che Lunedi ospiterà al Palasport Estra la capolista Pino Firenze per completare un doppio incrocio con la società gigliata. Anche questa gara in programma alle ore 20.30 sarà trasmessa in diretta sulla Pagina Facebook della Scuola Basket Arezzo.