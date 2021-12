Anghiari di Natale: il Borgo dei Presepi

Presentati in conferenza gli eventi del programma per le Feste di Natale con tante novità. Anghiari diventa il Borgo dei Presepi grazie alla mostra itinerante di Presepi dal Mondo.

ANGHIARI. È stata presentato stamattina, nella conferenza stampa che ha avuto luogo nella Sala del Consiglio Comunale in Palazzo Pretorio, il calendario degli eventi che caratterizzeranno Anghiari di Natale.

Un programma ricco di iniziative che scatterà già nel prossimo fine settimana e che si concluderà a gennaio 2022, con la conferma di eventi consolidati come ad esempio “Anghiari si Accende” ed il “Ceppo in Piazza”, ma anche con tante ed importanti novità come la mostra itinerante nelle vetrine delle botteghe del centro storico dei “Presepi dal Mondo”, in collaborazione con l’Associazione Natale nel Mondo di San Giovanni Valdarno, che faranno di Anghiari un vero e proprio BORGO DEI PRESEPI. Un percorso che renderà il paese tiberino ancora più affascinante, un’attrazione da non perdere per i turisti che durante le festività sceglieranno Anghiari come metà da visitare.

Tra i tanti momenti che caratterizzano il calendario degli eventi anche le visite guidate alla scoperta del centro storico e dei Musei (tutte le domeniche al Museo della Battaglia e di Anghiari ad esempio le visite accompagnate alla mostra Le Civiltà delle Armi e le Corti del Rinascimento per ammirare le opere provenienti da Le Gallerie degli Uffizi), ma anche la proiezione di Pan de’ Mia – Tovaglia a Quadri il Film e del documentario “Rastrelli”, le iniziative organizzate dalla Parrocchia di Anghiari e dal Centro Commerciale Naturale Vie di Anghiari assieme alle associazioni di categoria (e che coinvolgeranno i commercianti), l’albero di Natale in Piazza Baldaccio e i tanti momenti pensati per i più piccoli.

“Tutto ruoterà intorno ai Presepi provenienti da tutto il mondo – ha spiegato durante la conferenza il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri – e all’esposizione itinerante nel nostro centro storico che farà di Anghiari un autentico Borgo dei Presepi. Senza dimenticare le luminarie del 12 e del 26 dicembre nell’iniziativa Anghiari si Accende e il Ceppo in Piazza del 24 dicembre. Eventi in linea con la nostra tradizione che permetteranno di vivere a noi e ai turisti una splendida atmosfera. Gli eventi da noi organizzati faranno inoltre parte del calendario di Arezzo Città del Natale”. Una trentina i Presepi che saranno esposti, come sottolineato dal presidente della Proloco di Anghiari Piero Calli.

“Abbiamo voluto dare un’immagine unica ad Anghiari grazie alla collaborazione con l’Associazione Natale nel Mondo di San Giovanni Valdarno e chi visiterà nel mese di dicembre il nostro paese avrà la possibilità di ammirarli in tutta la loro bellezza. Negli scorci più significativi del paese saranno esposti anche quattro Presepi realizzati dall’Istituto d’Arte di Anghiari nel corso degli anni, delle autentiche opere che meritano di essere viste. Un programma ricco e messo in atto grazie alla collaborazione di molte associazioni paesane”.

Eventi in linea con la tradizione e con la magica atmosfera del Natale, ma anche con un forte richiamo turistico, così come spiegato da Ilaria Lorenzini, assessore al Turismo del Comune di Anghiari.

“Un Natale all’insegna dell’accoglienza per chi sceglierà Anghiari, con i meravigliosi Presepi provenienti da tutto il mondo, le luminarie del 12 e del 26 dicembre che regaleranno un’atmosfera sempre splendida e con le iniziative pensate per permettere ai turisti di apprezzare al meglio le bellezze del nostro paese. Ogni domenica le Guide del Centro Guide di Arezzo accoglieranno le persone che arriveranno ad Anghiari, le porteranno in giro per il paese e per i musei e a chi parteciperà verrà consegnato anche un simpatico gadget. Un pensiero per ricordare il nostro paese. Anche i commercianti faranno la loro parte con iniziative di questo genere e poi ci saranno anche postazione per i selfie fotografici nei punti più belli del nostro centro storico. Le iniziative si apriranno già sabato pomeriggio alle ore 18:00 con l’accensione in Piazza Baldaccio dell’Albero di Natale e l’apertura della casetta di Babbo Natale, accompagnate dall’esibizione della Banda della Filarmonica P. Mascagni”.