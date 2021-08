Antonio D’Urso vice Presidente Nazionale della Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere

Antonio D’Urso è uno degli otto vice Presidenti Nazionali della FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

E’ l’unico Direttore generale delle Asl Toscane nominato nel Comitato di Presidenza di ieri.

“La stagione attuale – ha dichiarato il Presidente Giovanni Migliore – richiederà a tutti noi un’attenzione particolare per le Aziende sui territori, la promozione di una sempre maggiore collegialità, l’integrazione e la circolazione delle tante competenze che sono una risorsa del Servizio sanitario nazionale e del Paese”.

“La mia nomina – ha commentato Antonio D’Urso – è in primo luogo il riconoscimento del ruolo rilevante della Toscana nella strategie sanitarie nazionali.

Un punto di riferimento che si conferma in questa difficilissima fase che, però, è anche ricca di opportunità per definire e concretizzare nuove strategie che non siano un semplice ritorno al periodo pre Covid. E – se posso – è anche un riconoscimento per l’intera Asl TSE della cui comunità professionale mi sento espressione e parte integrante”.