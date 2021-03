Apa e Cornacchini (Forza Italia): Facciamo luce sull’endometriosi, anche Arezzo si tinge di giallo

Sabato prossimo 27 marzo, in occasione della giornata mondiale dedicata a questa patologia, il monumento di Guido Monaco in piazza Guido Monaco sarà illuminato di giallo.

In occasione della giornata della consapevolezza dell’endometriosi, che ricorre il 27 marzo, il Team Italy della WorldWide Endomarch lancia la call to action “Facciamo luce sull’endometriosi”. L’Endometriosi è una patologia subdola, cronica ed invalidante che colpisce 1 donna su 10. Ne soffrono, in Italia, circa tre milioni di donne, in Europa 14 milioni ed è causa di circa il 30 – 40% dei casi di infertilità femminile.

Riconoscerla, purtroppo, non è assolutamente facile e spesso ci si rivolge al medico quando la sintomatologia diviene insostenibile a causa del dolore che questa malattia provoca. Nelle forme più gravi può diventare invalidante sia fisicamente che psicologicamente, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita di chi ne è colpito. Molte donne trascorrono anni a cercare di spiegare il dolore dell’endometriosi ed i problemi nella vita di tutti i giorni che ne conseguono. A volte perdono il lavoro, gli amici e può accadere che le persone a loro vicine possano allontanarsi a causa della loro incomprensione nei confronti della malattia.

La scarsa informazione rispetto a questa patologia fa sì che non vi sia un’adeguata prevenzione, unica arma attualmente a disposizione per arginare le conseguenze in assenza di una cura. In occasione della ricorrenza della consapevolezza dell’endometriosi, che ricorre appunto a marzo, molte amministrazioni locali vengono invitate ad illuminare di giallo un monumento per aiutare i promotori alla divulgazione del rispetto all’endometriosi.

Vogliamo ringraziare: l’assessore Giovanna Carlettini con delega alle pari opportunità del Comune di Arezzo che ha portato in giunta la richiesta poi approvata con atto n.73 del 22 Marzo 2021, il Sindaco Alessandro Ghinelli e il Vice-Sindaco Lucia Tanti e la Dott.ssa Monica Santagostini legale rappresentante di AENDO che ha presentato richiesta. Grazie a questo contributo si amplia l’obiettivo della campagna per informare e favorire la prevenzione rispetto a questa malattia cronica ed invalidante, che colpisce, purtroppo, molte donne. Anche Arezzo si tingerà di giallo.

Jacopo Apa Capogruppo FI Consiglio comunale Arezzo

Mery Stella Cornacchini – Consigliere comunale