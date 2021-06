Arezzo 2020: feste e sagre non vanno penalizzate

Le lunghe fasi di lockdown hanno riproposto in modo ancora più forte l’esigenza di socialità e aggregazione delle persone. Al tempo stesso la pandemia ha messo in grave crisi anche tutte le associazioni di volontariato sociale, quelle culturali e aggregative, quelle che animano la vita di tante piccole località: per queste associazioni non si è avuta una grande attenzione e speciali sostegni e sono finite in un cono d’ombra.

Ora, condizioni sanitarie permettendo, con le dovute precauzioni ed il rispetto delle regole, è giusto che la vita estiva conosca di nuovo la possibilità per le persone di ritrovarsi all’aperto anche grazie ad appuntamenti popolari rappresentati da feste e sagre, il cui valore sociale, richiamato a parole ma di fatto negato, non va messo in competizione con altre necessità. Un’amministrazione pubblica ha il dovere di considerare tutte le esigenze e di non piegarsi ad una a scapito di un’altra.