Arezzo, Alluvione luglio 2019: De Robertis e Ceccarelli chiedono sopralluogo dell’Assessora Monni

Dichiarazione congiunta della presidente della Commissione Territorio e Ambiente e del Presidente del Gruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli

“Chiunque può leggere gli atti relativi alla tempestiva attività della Regione per il ripristino dei danni e la messa in sicurezza delle aree del comune di Arezzo interessate dall’alluvione del luglio 2019. Sono sul sito web della Regione. Ma comprendiamo la preoccupazione dei cittadini colpiti, e il loro legittimo auspicio che ciò non si ripeta. Per questo abbiamo chiesto all’Assessore alla Protezione Civile, Monia Monni – ottenendone l’immediata disponibilità – di venire a fare un sopralluogo nelle aree interessate dagli interventi di messa in sicurezza di competenza della Regione, per fare il punto sui tempi di loro realizzazione e poter, così, rassicurare i cittadini, che comprendiamo possano essere disorientati dalla polemica alimentata da altri livelli istituzionali. La Regione, come sempre, risponde coi fatti. Non volerli vedere è responsabilità altrui”.