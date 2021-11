Arezzo, campionato di prima categoria. Alt. Piazze vs US Arezzo FA 2-3

Mister Riccardo Franchi

“La partita si è giocata in un campi piccolo ma con un bel manto erboso, questo fatto ha fatto si che l’intensità fosse veramente alta ma nel contempo ha favorito la nostra qualità nel palleggio. Forse abbiamo giocato il miglior primo tempo della stagione: nei primi venti minuti siamo stati in grado di creare sette/otto palle gol nitide. Ma come ci insegna il calcio, se non finalizzi gli altri segnano e così è stato perché il Piazze, sfruttando un cambio di gioco e una nostra disattenzione, è riuscito a portarsi in vantaggio Medi. Il nostro merito? Non subire il contraccolpo mentale della rete subita e con l’equilibrio e la mentalità positiva siamo rimasti in campo con il nostro gioco e dagli sviluppi di un corner successivo con Santamaria abbiamo trovato il gol del pareggio!

Nella ripresa la formazione di casa è entrata in campo con un assetto offensivo: pressing alto che ci ha costretti a soffrire il loro gioco e a sacrificarci nel primi minuti del secondo tempo. Ma poco dopo siamo riusciti a mettere la freccia del sorpasso: Gattobigio con un coefficiente di difficoltà enorme, impatta di testa, tuffandosi leggermente all’indietro, un cross di Lolli dal secondo palo, dal quale nasce un pallonetto incredibile che beffa l’estremo difensore del Piazze e ci porta sul 2-1! Neanche il tempo per esultare che su un’azione rocambolesca la squadra di casa pareggia l’incontro con Cicchelli. Questa rete poteva certamente destabilizzarci, ma abbiamo avuto il merito di credere nei nostri mezzi e nel nostro atteggiamento positivo: l’intensità del gioco creato non si è mai abbassata e con un giropalla veloce e tanti sconti individuali vinti, alla fine abbiamo trovato la rete della vittoria. Vacchiano è abile a conquistarsi un calcio di rigore finalizzato, poi, da Artini che spiazza il portiere e ci porta sul 3-2, risultato che abbiamo poi portato fino al novantesimo, e che ci ha regalato oltre tre punti, anche il ritorno in vetta alla classifica!”

TABELLINO

RETI: Medi, Cicchelli (Piazze) Santamaria, Gattobigio, Artini (Academy)

US AREZZO FA: Angori, Melani, Lolli, Vacchiano, Santamaria, Pilastri, Settembrini, Bonci, Gozzi, Zerbini (Cap.), Artini. A disposizione: Cusin, Gattobigio, Gavagni, Marini, Nicotra, Palazzeschi, Piteo, Romagnoli, Rossi. Allenatore: Riccardo Franchi