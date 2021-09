“Arezzo da Raccontare”: sabato 4 e domenica 5 settembre nuovi tour dedicati a Fiera Antiquaria e Giostra del Saracino

Entrambi gli itinerari prenderanno il via alle ore 16 dal Duomo per concentrarsi sui luoghi simbolo della storia aretina.

AREZZO. Saranno dedicati a Fiera Antiquaria e Giostra del Saracino i due tour in programma sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 per “Arezzo da Raccontare”, il ciclo di visite guidate gratuite a cura delle guide turistiche di Confguide-Confcommercio con il contributo della Fondazione Arezzo Intour e la promozione di Discover Arezzo.

Storia, tradizione e aneddoti legati alle due manifestazioni più importanti e sentite della città di Arezzo saranno raccontati dalle guide turistiche di Confcommercio in un viaggio alla scoperta della città antica.

Entrambi gli itinerari prenderanno il via alle ore 16 dal Duomo per concentrarsi sui luoghi simbolo della storia aretina: il Prato, che a settembre accoglie i banchi della Fiera dell’Antiquariato, la più antica del settore in Italia, gli esterni della Fortezza Medicea, poi in discesa verso piazza Grande per scoprire i segreti della Giostra del Saracino e infine una visita alla Pieve di Santa Maria. Il percorso della domenica porterà invece, tra le altre cose, ad ammirare gli esterni del Palazzo Comunale e la croce dipinta dal Cimabue conservata nella chiesa di San Domenico, visto che in quelle ore piazza Grande sarà occupata proprio dallo svolgimento della Giostra del Saracino.

La prenotazione ai tour è obbligatoria: per partecipare al tour di sabato 4 settembre contattare Rita Di Felice al numero 3315025517. Per il tour di domenica 5 settembre, invece, contattare Simona Biagianti al numero 3289698492.

Le visite di “Arezzo da raccontare” proseguiranno ogni week-end fino alla fine di settembre.

SABATO 4 SETTEMBRE 2021

TI RACCONTO AREZZO – Dalle mura a Piazza Grande: tra Antiquaria e Giostra del Saracino

Partenza: h16,00 – Dove: Duomo di Arezzo

Itinerario: alla scoperta dei Banchi della Fiera Antiquaria, il Prato di Arezzo, la Fortezza Medicea (esterni), la Cattedrale, piazza Grande e la Giostra del Saracino, il Polittico del Lorenzetti nella Pieve

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Rita Di Felice, 3315025517

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

TI RACCONTO AREZZO – Arezzo e la Giostra: la sfilata, i costumi e le tradizioni del Saracino

Partenza: h16,00 – Dove: Duomo di Arezzo

Itinerario: alla scoperta dei banchi della Fiera Antiquaria, la Cattedrale. Il Prato di Arezzo, il palazzo comunale e il crocifisso del Cimabue nella chiesa di San Domenico

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Simona Biagianti, 3289698492