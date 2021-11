Arezzo Football Academy: domenica big match contro l’Olimpic Sansovino

AREZZO. Dopo la vittoria della scorsa settimana maturata nel difficile campo dell’Atl. Piazze, i ragazzi dell’Us Arezzo Football Academy tornano in campo domenica 7 novembre al “Villaggio Amaranto” di Arezzo dove affronteranno l’Olimpic Sansovino per un incontro ad alta quota: entrambe le squadre, infatti, arrivano a questa sesta giornata del Campionato di Prima Categoria con il primato in classifica, 12 punti.

L’Academy ha ritrovato la vittoria dopo lo stop interno di due settimane fa contro il Viciomaggio: in una gara difficile dal punto di vista dell’intensità, i ragazzi di mister Franchi grazie alle reti di Santamaria, Gattobigio e Artini su rigore sono ritornati alla conquista dei tre punti, valsi il primo posto nel girone.

Ma non è un primato solitario; nonostante il turno di risposo osservato l’Olimpic Sansovino è rimasta in vetta alla classifica: ancora imbattuta in campionato con quattro vittorie su quattro gare giocate ottenute, nell’ultima partita giocata ha battuto 3-1 in casa proprio l’Atl. Piazze, mentre l’ultima gara in trasferta ha sancito l’1-0 contro il Viciomaggio.

Così il difensore Santamaria sulla precedente partita: “Nel primo tempo abbiamo sicuramente espresso un calcio migliore degli avversari, ma creavamo tanto senza riuscire a finalizzare. Fortunatamente ci siamo sbloccati dopo esser andati sotto, è stato un po’ il punto focale della partita: nella ripresa siamo tornati in campo con un’altra intensità e abbiamo segnato due reti che sono vale la vittoria”. Mentre il compagno di squadra Gattobigio ci proietta alla gara di domenica: “Giocheremo contro l’Olimpic Sansovino. Sono una bella e forte squadra, lo dimostra la classifica; in questa settimana ci stiamo allenando con tanto entusiasmo e voglia di giocare la partita, per cui cercheremo di fare una bella prestazione”.

Per l’occasione, la gara sarà trasmessa in diretta nella Pagina Facebook dell’Us Arezzo Football Academy.