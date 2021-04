Arezzo: i lavori da lunedì 26 aprile

A seguito del rifacimento della segnaletica orizzontale, è previsto da lunedì 26 a mercoledì 28 aprile in orario 7 – 20 il divieto di sosta con rimozione in via Marconi nel tratto compreso tra via Marcillat e via Petrarca e nel lato destro del vialetto che immette in piazza Fanfani da via Porta Buia.

Prosegue la sostituzione dei lampioni a Saione e Pescaiola: fino a venerdì 30 aprile divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati di via Provenza 24 ore su 24 con possibilità, data la natura mobile del cantiere, di prevedere anche la chiusura pedonale del marciapiede, il senso unico alternato di circolazione o il restringimento della carreggiata.

Fino a sabato 29 maggio, senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Guglielmino degli Ubertini, in via Malpighi, in via Laparelli Pitti dall’intersezione con via Orione a quella con via dei Pianeti, in via Benedetto Croce, nel tratto che conduce alla rotatoria dalla stazione di rifornimento a viale Caduti di Cefalonia e Corfù. Orario 8,30 – 18. Attenzione anche al restringimento della carreggiata nel tratto di via Benedetto Croce sopra citato.

Fino a sabato 5 giugno senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Alcide De Gasperi dal semaforo che incrocia via Pietro Nenni all’intersezione con via Cesare Battisti, in via Sirio dall’intersezione con via Benedetto Croce a quella con via Orione, in via Urano dall’intersezione con via dei Pianeti a quella con via Marte. Orario 8,30 – 18,30. Nelle zone interessate dai lavori si registrerà anche un restringimento della carreggiata.

La realizzazione di infrastrutture telefoniche comporterà il restringimento della carreggiata fino a venerdì 30 aprile in viale Antonio Gramsci di fronte allo stadio e fino a venerdì 7 maggio in via Mori dall’intersezione con via Meattini al civico 3 con orario 8,30 – 17,30.

La realizzazione di un nuovo collegamento in fibra ottica comporterà da martedì 27 a venerdì 30 aprile l’interdizione all’accesso in piazzetta delle Logge del Grano con orario 8,30 – 17,30. Negli stessi giorni e orario scatterà anche il divieto di sosta con rimozione lungo il lato numeri pari di via Isidoro del Lungo dall’intersezione con piazzetta delle Logge del Grano per una lunghezza di 10 metri. In virtù di questi provvedimenti l’accesso e l’uscita per la piazzetta sarà garantito da piazza del Popolo che nel tratto che va dall’intersezione con via Garibaldi a quella con piazzetta delle Logge del Grano diventa strada a doppio senso di circolazione regolata da movieri.