Arezzo, il pari va stretto in trasferta a Trieste (2-2)

L’Arezzo torna da Trieste con un punto che lascia un grande amaro in bocca dopo aver visto la partita. Due volte in vantaggio e due volte raggiunti. Oggi i punti potevano essere tre e la vittoria sembrava essere alla portata della squadra guidata da mister Stellone. Arezzo che sembra aver trovato equilibrio, i giocatori riescono a mettere in campo le idee del suo allenatore che bada al concreto cercando di fare punti e togliersi prima possibile dall’ultima posizione di classifica.

Formazione attenta che aspetta l’avversario nella propria metà campo e sa sfruttare le occasioni che con le ripartenze riesce a creare. Il protagonista della giornata è Pinna che realizzata una doppietta. L’Arezzo fa la lepre in partenza per farsi raggiungere e poi scattare di nuovo in avanti.

Primo tempo che termina con gli amaranto in vantaggio. Nel secondo tempo Gomez (doppietta anche per lui) riacciuffa il pareggio per la sua squadra. L’Arezzo sta mutando e non cede mentalmente anzi dal pareggio di Gomez crea più di una occasione per andare di nuovo in vantaggio ma vuoi la sfortuna e qualche decisione arbitrale che lascia qualche dubbio non riesce a sfiorare il colpaccio sul campo intitolato a “El Paron” il grande Nereo Rocco. Vittoria che poteva arrivare al 90esimo con Cerci che da ottima posizione non riesce a segnare.

Tante le recriminazioni ma Stellone e i suoi tornano ad Arezzo allungando la striscia positiva dopo la vittoria contro il Matelica. Il punto da morale e certezze in vista del prossimo incontro casalingo contro il Mantova che ne ha rifilate cinque all’Imolese.

Stellone può essere soddisfatto della prestazione dei propri ragazzi, la squadra inizia ad avere personalità, carattere e idee. La classifica resta sempre complicata e il pareggio del Ravenna sul campo del Fano lascia l’amaro in bocca per i tre punti sfuggiti che avrebbero aiutato tantissimo nella rincorsa.

L’Arezzo deve continuare a credere nei propri mezzi seguendo il suo allenatore la battaglia è ancora lunga e le squadre che sono davanti non sembrano migliori della compagine amaranto.