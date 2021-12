Arezzo-Lornano Badesse: prevendita e miniabbonamenti

Si è aperta questa mattina la prevendita per l’ultima partita interna del 2021. Al Comunale arriva il Lornano Badesse e per l’occasione la Società Sportiva Arezzo ha deciso di mettere in cantiere alcune iniziative. Tra queste l’intero incasso della partita contro il Lornano Badesse sarà devoluto in beneficenza all’istituto Casa Thevenin.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita online a partire da oggi fino alle ore 19 di martedì 21 dicembre al seguente link per tutti i settori.

I tagliandi saranno disponibili anche presso i seguenti punti vendita:

Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri

– dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12:30 e dalle 16 alle 19;

– domenica dalle 8:30 alle 12:30;

Vieri Dischi, Corso Italia 89

– dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30;

Arezzo-Lornano Badesse: acquista qui i biglietti

Alla vendita online sarà applicata una commissione per il pagamento elettronico.

Martedì 22 dicembre la biglietteria dello stadio sarà attiva dalle ore 12:00.

INGRESSO INVALIDI

La Società Sportiva Arezzo ricorda che l’ingresso per gli invalidi 100% è gratuito. Sarà necessario inviare una mail entro e non oltre le ore 12 di venerdì 10 dicembre a [email protected] allegando documento di invalidità, documenti di identità anche di un eventuale accompagnatore.

NORME PER L’ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO

Si ricorda che per poter accedere all’impianto sportivo, come da normativa vigente, è obbligatorio essere in possesso ed esibire il ‘Green pass rafforzato’ per tutti coloro che hanno compiuto il 12esimo anno di età.

La Società Sportiva Arezzo consiglia a tutti gli sportivi di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare possibili assembramenti il giorno della partita presso il botteghino.

MINI ABBONAMENTI

Nell’occasione la Società Sportiva Arezzo comunica ai propri tifosi che a partire da questa gara casalinga il listino prezzi dei biglietti ha registrato alcune variazioni. Compatibilmente con i protocolli che verranno adottati per il contenimento della pandemia nel girone di ritorno sarà possibile sottoscrivere mini abbonamenti validi per tre ingressi ai seguenti prezzi:

Tribuna centralissima: 60,00 euro

Tribuna centrale: 50,00 euro

Tribuna laterale: 30,00 euro

Curva Sud: 20,00 euro

Le modalità di sottoscrizione dei mini abbonamenti verranno comunicate nei prossimi giorni.