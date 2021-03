Arezzo meritavi il pareggio, sconfitta amara a Bolzano (1-0)

SUDTIROL-AREZZO 1-0 (Primo tempo 1-0)

32′ Casiraghi (S)

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, Vinetot, Fabbri; Tait, Greco, Gatto (69′ Morelli); Casiraghi (84′ Davi), Voltan (42′ Rover); Fischnaller (84′ Marchi). Allenatore Stefano Vecchi

AREZZO (3-5-2): Sala; Sbraga, Cherubin, Pinna; Luciani (75′ Carletti), Arini, Di Paolantonio, Benucci (56′ Ventola), Sussi (56′ Cutolo); Iacoponi (82′ Stampete), Perez (75′ Di Grazia). Allenatore Roberto Stellone

Sconfitta amara quella rimediata oggi a Bolzano contro il Sudtirol. L’Arezzo ai punti avrebbe meritato certamente di più e un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. I padroni di casa sbloccano la partita al primo tiro in porta con Casiraghi. Alla vigilia, viste tutte le assenze in casa amaranto, sembrava una sconfitta sicura senza prova di appello.

I ragazzi di Stellone hanno giocato una buona partita e sul finale creato più di una occasione per arrivare al pareggio. Pareggio mancato vuoi per gli errori commessi sulla rete subita e per quelli fatti in fase offensiva quando c’era da dettare l’ultimo passaggio. L’Arezzo ha tenuto molto bene il campo per tutti i 93′ facendo soffrire più di una volta la miglior difesa del campionato. La mancanza di un finalizzatore davanti è la mancanza più grande per questa squadra fin dall’inizio del campionato oggi più che mai per questa rincorsa alla salvezza. Stellone ha ridato certezze e personalità ad una squadra che alcuni mesi fa non esisteva. Adesso altro match “pesante” contro il Modena ma l’Arezzo oggi esce dal campo del Sudtirol con più certezze per il finale di campionato.

LA PARTITA

L’Arezzo a Bolzano in cerca di punti per l’impresa contro la corazzata Sudtirol. Partita povera di occasioni dove i padroni di casa mantengono il possesso palla ma la squadra amaranto non sfigura e prova qualche sortita in avanti. Nella prima mezz’ora i due portieri non hanno lavoro da svolgere.

Sudtirol in vantaggio alla seconda occasione. La sblocca Casiraghi con il suo dodicesimo centro in questo campionato al 32′ con un tiro dal limite. Palla persa da Iacoponi sulla trequarti amaranto, Greco fornisce l’assist a Casiraghi, il numero 17 fa partire un tiro perfetto che si infila nell’angolo basso alla sinistra di Sala. La prima vera occasione dei padroni di casa al 27′ sempre dal limite con Voltan, la palla lambisce il palo alla destra di Sala.

L’Arezzo va sotto al primo tiro in porta dopo una brutta palla persa sulla propria metà campo. Fino alla rete la squadra di Stellone non aveva affatto demeritato controllando bene l’avversario e limitare al minimo la forza offensiva. Al 37′ il primo tiro in porta per l’Arezzo con Perez che calcia la palla da posizione centrale dentro l’area ma la palla esce sopra la traversa.

Il primo tempo si chiude con l’Arezzo in svantaggio, nei minuti finali amaranto in avanti.

Secondo tempo con l’Arezzo che va al tiro con Perez al 47′ ma Poluzzi non si fa sorprendere e blocca facilmente. Al 51′ è Fischnaller a scheggiare la traversa dopo che Pinna aveva perso malamente la palla sulla linea di fondo.

Arezzo in avanti ma la difesa biancorossa è un bunker invalicabile lanciando i suoi attaccanti a pericolose ripartenze. Al 61′ El Kaouakibi salva il vantaggio per i padroni di casa, cross di Cutolo dalla destra per la testa di Ventola anticipato dal difensore. Un buon Arezzo che ci prova a farsi vivo e pericoloso in avanti. Break Sudtirol, ancora Fischnaller al 72′ tiro pericoloso ma non altrettanto preciso manda la palla fuori.

Minuto 85′ punizione dal limite per l’Arezzo sulla palla Di Grazia nuovo entrato ma non riesce a bucare la porta di Poluzzi. Ancora Di Grazia tre minuti dopo si libera bene, serve Cutolo che va al tiro ma viene murato dalla difesa al limite dell’area. Ci prova anche Carletti al 89′. Arezzo in dieci al 90′ espulso Cherubin per gioco scorretto. Al 93′ angolo per l’Arezzo, Cutolo al tiro ma anche questa volta la palla viene murata dalla difesa.

Si chiude qui la partita con le proteste amaranto per un presunto fallo di mano in area ma l’arbitro è di parere diverso e manda le squadre negli spogliatoi.

di Paolo Nocentini

Il Tabellino

SUDTIROL – AREZZO 1-0 (Primo tempo 1-0)

SUDTIROL (4-3-2-1): 1 Poluzzi; 2 El Kaouakibi, 4 Curto, 5 Vinetot, 3 Fabbri; 21 Tait, 19 Greco, 8 Gatto (69′ 20 Morelli); 17 Casiraghi (84′ 13 Davi), 7 Voltan (42′ 18 Rover); 11 Fischnaller (84′ 22 Meneghetti). A disposizione: 12 Pircher, 15 Bussi, 16 Calabrese, 22 Meneghetti, 25 Polak, 29 Magnaghi. Allenatore Stefano Vecchi

AREZZO (3-5-2): 1 Sala; 5 Sbraga, 3 Cherubin, 19 Pinna; 16 Luciani (75′ 8 Carletti), 4 Arini, 31 Di Paolantonio, 21 Benucci (56′ 26 Ventola), 25 Sussi (56′ 10 Cutolo); 44 Iacoponi (82′ 18 Stampete), 27 Perez (75′ 23 Di Grazia). A disposizione: 13 Melgrati, 29 Kodr, 35 Zitelli. Allenatore Roberto Stellone

Arbitro: Giaccaglia Filippo di Jesi

Assistenti: Terenzio Roberto di Cosenza, Feraboli Luca di Brescia

Quarto ufficiale: Rinaldi Carlo di Bassano del Grappa

Note: 90′ espulso Cherubin per gioco scorretto

Ammoniti: 54′ Sbraga, 89′ Marchi

Recupero: pt. 1′, st. 3′