Arezzo-Pianese

Quattordicesima giornata di campionato. Al Comunale era di scena la Pianese dell’ex Roberto Bacci.

90′ + 5′ – Termina qui l’incontro: l’Arezzo supera la Pianese 2-0.

90′ +1 – Sono cinque i minuti di recupero.

90′ – Contropiede Arezzo, Foggia appoggia per Muzzi che viene murato in angolo all’ultimo secondo.

89′ – Tiro da fuori area di Palma, palla sopra la traversa.

87′ – Fuori Calderini e Pizzutelli per Muzzi e Marras.

84′ – Lepri alza troppo la mira, palla che supera l’angolino.

83′ – Gli amaranto controllano il match provando a chiudere i giochi in contropiede.

79′ – Palla con il contagiri di Cutolo per Foggia, la Pianese si salva in angolo.

75′ – Fuori Sicurella e Mancino, dentro Cutolo e Tordella.

74′ – Entra Mattiolo per Convitto.

68′ – Esce Marchi per Pisanu.

63′ – Ammonito Calderini.

56′ – Esce Ricci entra Seminara.

54′ – Angolo per la Pianese, Cesario gira di testa il pallone sul primo palo: palla che esce sopra la traversa.

48′ – Pianese che prova ad essere più aggressiva. Amaranto che conquistano un corner con Foggia, complice l’intervento incerto di Crispino.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. La Pianese inserisce Lepri, Brenci e Palma per Iacullo, Simeoni e Marino.

45′ + 2′ – Termina qui il primo tempo sul punteggio di 2-0.

45′ – Concessi due minuti di recupero.

41′ – Ammonito Pizzutelli.

37′ GOL AREZZO: Foggia lavora un pallone a centrocampo e innesca Mancino che manda in area Marchi per un destro che finisce sotto l’incrocio che vale il raddoppio.

32′ – Ammonito Marchi.

31′ – Sinistro a incrociare di Foggia, palla che lambisce il palo.

30′ – Ammonito Marino.

22′ – Calderini cambia gioco per Mancino che controlla con la spallaentra in area e cade a terra constrastato da un avversario.

20′ – Convitto sfugge a Mastino, entra in area ma trova Lomasto che lo chiude in angolo.

17′ – Cross di Calderini, Lomasto alza troppo la mira con il suo colpo di testa.

16′ – Ancora contropiede Arezzo, Mancino serve al centro Foggia che non riesce a controllare.

11′ – Gioco fermo per prestare soccorso a Colombo, a terra dopo lo scontro di gioco con un avversario.

10′ – Azione personale di Convitto, destro a giro che si spegne di poco a lato.

9′ – Angolo per l’Arezzo, Lomasto non arriva alla deviazione, pallone che finisce a Calderini il cui tiro è preda di Crispino.

5′ – Contropiede Arezzo con Mancino che allarga sulla destra, Calderini riceve e appoggia dentro per Foggia che non trova per questione di millimetri il pallone.

1′ GOL AREZZO: errore in fase di impostazione di Simeoni, Foggia prende palla e batte Crispino. Amaranto in vantaggio dopo 40 secondi.

AREZZO (4-3-3): 1 Colombo; 3 Mastino, 15 Lomasto, 77 Frosali, 23 Campaner; 26 Marchi (23′ st 6 Pisanu), 95 Pizzutelli (43′ st 31 Marras D.), 16 Sicurella (30′ st 10 Cutolo); 20 Mancino (30′ st 80 Tordella), 9 Foggia, 18 Calderini (43′ st 24 Muzzi).

A disposizione: 12 Commisso, 2 Biondi, 21 Ruggeri, 44 Memushi.

Allenatore: Andrea Sussi.

PIANESE (4-3-3): 1 Crispino; 2 Cericola, 5 Folino, 4 Gagliardi, 3 Ricci (11′ st 13 Seminara); 8 Marino (1′ st 17 Lepri), 6 Simeoni (1′ st 16 Brenci), 11 Kondaj; 7 Iacullo (1′ st 19 Palma), 9 Cesario, 10 Convitto (29′ st 18 Mattiolo).

A disposizione: 12 Vivoli, 14 Battistelli, 15 Celestini, 20 Modic.

Allenatore: Roberto Bacci.

ARBITRO: Andrea Zoppi di Firenze (Matteo Lauri di Gubbio – Gian Marco Cardinali di Perugia).

RETI: pt 1′ Foggia, 37′ Marchi.

Note – Spettatori: 900. Recupero: 2′ + 5′. Angoli: 5-11. Ammoniti: pt 30′ Marino, 32′ Marchi, 41′ Pizzutelli, 45′ Kondaj; st 7′ Lepri, 18′ Calderini.