Arezzo sarà la location della prossima fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada

Con un post sulla pagina Facebook il Presidente della Fondazione Arezzo InTour Marcello Comanducci commenta così questa anteprima “bomba”.

“Questi sono solo alcuni esempi di ricadute del cineturismo, dopo mesi di lavoro insieme all’assessore Simone Chierici finalmente possiamo darvi un’anteprima bomba … Arezzo sarà la location della prossima serie tv di punta di Mediaset trasmessa in prima serata su canale 5, con protagonista Vanessa Incontrada!!!!

La serie sarà ambientata proprio ad Arezzo e vedrà la troupe girare per più di due mesi, una visibilità impareggiabile che porterà alla città ricadute incredibili.

Per ora non possiamo dirvi di più, appena avremo maggiori informazioni faremo una conferenza stampa congiunta Comune e Fondazione Arezzo Intour grazie a Banijay Studios Italy per aver scelto Arezzo e la Film Commission Toscana per il supporto e il mitico direttore Rodolfo Ademollo”.