Arezzo: tecnici Nuove Acque al lavoro nella rete idrica di via Tarlati nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 marzo

Nuove Acque ha programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di via Tarlati ad Arezzo.

I lavori verranno eseguiti nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 marzo, dalle 24.00 alle 5.00, quando sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica in via Tarlati, via Buonconte da Montefeltro, via Fonte Branda, via della Cella, via Campaldino, via Porta San Biagio, via Pietramala, via Certomondo, via P. da Palestrina, Villaggio Oriente e via Gregorio X.

Al termine dei lavori, ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanei fenomeni di torbidità.