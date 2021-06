Arezzo, Trasporti, De Robertis (PD): “Mercoledi assessore Baccelli in commissione su trasporto ferroviario”

“Può stare tranquillo il collega Casucci, molto ‘attivo’ sul trasporto ferroviario in provincia di Arezzo: ce ne stiamo occupando. Mercoledì prossimo, nella mia commissione, incontreremo l’assessore Baccelli sull’attuazione del contratto di servizio con Trenitalia, come da impegno che mi ero presa a primavera. E con lui faremo il punto anche sulle questioni che esulano dalla competenza della Regione, come i servizi dell’alta velocità, su cui, come dovrebbe sapere Casucci, non abbiamo potestà programmatoria né responsabilità amministrativa, ma solo iniziativa politica”.

Lucia De Robertis, presidente della Commissione che si occupa di mobilità e infrastrutture in Consiglio regionale, prende spunto dalle dichiarazioni del collega della Lega per fare un punto sul tema del TPL su ferro.

“Mercoledi 16 giugno – spiega la presidente della quarta commissione a Palazzo del Pegaso – chiederemo all’Assessore Baccelli informazioni dettagliate sullo stato di attuazione del contratto di servizio che lega la Regione a Trenitalia, firmato dalla Giunta regionale nella scorsa legislatura, per capire anche gli eventuali spazi di intervento che come Regione possiamo utilizzare per ottenere miglioramenti nel servizio. Trenitalia ha presentato in queste ore l’orario estivo, con alcune novità per i collegamenti su Firenze e la costa. Insieme valuteremo la possibilità di introdurre ulteriori migliorie, sapendo ovviamente che il contratto sottoscritto è atto vincolante per le parti. Da parte mia, il massimo interesse a conoscere tutto ciò che ci può essere utile nel miglioramento del servizio per la provincia di Arezzo, sia per quanto riguarda il trasporto pendolari che per quel che concerne il sostegno al turismo.”

“Per quanto riguarda l’alta velocità – conclude De Robertis – nella consapevolezza del regime commerciale a cui essa sottostà, chiederemo a Baccelli di garantirci un constante riscontro sulle scelte e sulle intenzioni degli operatori di mercato, per verificare che la Toscana abbia il giusto riconoscimento delle proprie, legittime aspettative”.