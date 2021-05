Asilo nido, fino al 31 maggio è possibile fare domanda di iscrizione

Ancora qualche giorno per poter fare domanda di iscrizione all’asilo nido comunale. Scadranno infatti lunedì 31 maggio i termini per poter accedere al servizio educativo rivolto ai bambini nella fascia 10 -36 mesi.

“La scelta tra nido, nonni o tata – dice l’assessora all’istruzione, Sara Grifoni – è sempre un momento delicato per le famiglie e soprattutto per le mamme. È importante fare la scelta migliore per i nostri piccoli. Il nido è uno spazio su misura di bambino, dove si cresce rispettando le specifiche esigenze di ciascuno: sonno, gioco, nutrimento. Le educatrici a cui affidiamo i nostri bambini sono una sicurezza ma anche un sostegno e un supporto per le mamme, che magari si accingono al rientro a lavoro”.

Dislocato in tre sedi diverse, anche per modalità organizzative, il servizio può accogliere fino a 90 bambini.

Tutti i dettagli e i moduli sono reperibili sul sito internet istituzionale, nella sezione dedicata al Nido d’infanzia.