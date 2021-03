Asl: ringraziamento al Comune di Arezzo per i locali concessi

Il Direttore del Distretto Sanitario di Arezzo – Casentino – Valtiberina Evaristo Giglio ringrazia l’Amministrazione Comunale di Arezzo per la disponibilità e la collaborazione in merito alla concessione degli spazi di via Laschi, zona Pionta, che garantiranno il parcheggio delle persone che si vaccineranno presso la nuova sede vaccinale prevista negli edifici del colle del Pionta.

La sede indicata è sostitutiva del Centro Affari e Convegni. Ringrazia altresì per la concessione dei locali della ex circoscrizione a Rigutino.

A questo proposito si precisa che, i suddetti locali, non saranno adibiti a sede di vaccinazione di massa, ma bensì saranno messi a disposizione di tre medici di medicina generale che possono utilizzarli come ambulatori e per vaccinarvi esclusivamente i propri assistiti ultraottantenni.