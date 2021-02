Auditorium Le Fornaci, stagione in digitale: tanti gli appuntamenti

Una stagione “Extra”, un’opportunità di recupero di progettualità, di diffusione culturale, in un “extra” spazio, ovvero la dimensione altra del web.

È la proposta dell’Auditorium Le Fornaci (situato in via Vittorio Veneto 19) che, sotto la direzione di Valdarno Culture e KanterStrasse, con il sostegno del Comune di Terranuova Bracciolini, dal novembre scorso è protagonista di un calendario di eventi che si stanno svolgendo per la prima volta completamente online sul sito lefornaci.org e su piattaforma Sonar per i contenuti di teatro.

Venerdì 5 febbraio alle ore 21.15 in modalità live streaming sulla piattaforma Il Sonar, gratuito e su prenotazione, si terrà lo spettacolo HESS un evento a cura di Kanterstrasse, in occasione della Giornata della Memoria. Mentre restano sempre visibili gratuitamente – insieme ad alcuni contenuti della rassegna culturale – i viaggi musicali a firma Valdarno Jazz e Macma, disponibili sul sito sul sito lefornaci.org.

“A chi parla la musica?” è l’evento che ha chiuso la stagione Extra, superando le 15 mila visualizzazioni online, dimostrando la qualità e l’eccellenza dell’offerta oltre che l’affetto degli spettatori. “I teatri sono chiusi al pubblico e ancora non c’è nessuna data prevista per la loro riapertura- ha commentato il Sindaco Sergio Chienni- una situazione molto difficile per gli artisti che hanno però saputo dare prova di professionalità, senso di responsabilità verso il pubblico e resilienza. E’ da queste basi che si è svolta la stagione Extra dell’Auditorium Le Fornaci, un percorso nuovo, per la prima volta tutta in digitale.

L’Auditorium si è spostato dal palco delle Fornaci alle case del pubblico, sui nostri schermi. L’augurio – ha concluso Chienni è che presto si possa tornare a vivere i luoghi della cultura, spazi di confronto e arricchimento per tutti”