Auto si ribalta, 3 le persone ferite una è grave

In località Patrignone, alle 12,50,si è verificato un incidente stradale. Un’auto si è ribaltata. Coinvolte tre persone, di cui una è rimasta incastrata nell’auto e per estrarla sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Sul posto ambula3 alfa1, due BLSD di Arezzo, I Vigili del fuoco e i carabinieri di Arezzo. Attivato elisoccorso Pegaso1.

Una donna di 48 anni è stata trasportata a Siena, ospedale Le Scotte in codice rosso in ambulanza accompagnata dal medico, una seconda donna di 22 anni è stata trasportata all’ospedale di Careggi con Pegaso 1 in codice giallo. La terza persona coonvolta, un uomo di 24 anni, è trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo