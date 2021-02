Avviso di garanzia, l’assessore Marzi ascoltato in Procura

L’assessore Riccardo Marzi è stato ascoltato questa mattina in Procura ad Arezzo in merito all’avviso di garanzia ricevuto nei giorni scorsi per un fatto che risale al 2018.

“Ho risposto compiutamente a tutte le domande per fare piena luce sulla vicenda della sanzione annullata – dichiara Marzi – E’ mio dovere fornire tutte le informazioni possibili, che aiutino gli investigatori a definire dove sono le reali responsabilità di quanto successo. Come detto in Procura, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore domanda, con grande serenità e pieno spirito di collaborazione”.

L’ex vicesindaco Luca Galli, anche lui raggiunto da avviso di garanzia, non è potuto andare in Procura per motivi familiari ma, nel ribadire la propria estraneità ai fatti, resta a disposizione degli investigatori.