Alle ore 19: 49 in via della Chimera Arezzo una bambina di 9 anni è stata investita da auto.

Sul posto intervenuti BLSD automedica,

La bambina dopo il trasporto all’ospedale San Donato è stata trasferita con elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Meyer di Firenze in condice giallo

Per i rilievi la polizia municipale