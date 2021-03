L’Amministrazione Comunale di Montevarchi ha pubblicato sul sito internet del Comune alla voce bandi e concorsi, il bando per la concessione di contributi e di altri benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, senza scopo di lucro. La scadenza per presentare la domanda è fissata per le ore 12 di sabato 3 aprile 2021.

Ricordiamo che possono presentare domanda: le associazioni iscritte negli appositi registri regionali delle associazioni di promozione sociale o del volontariato; le fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale; le libere forme associative; le associazioni non riconosciute e i comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate da almeno n. 1 anno; altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale; le persone fisiche residenti nel Comune che svolgano sul territorio comunale attività rispondenti alle finalità del presente regolamento senza conseguire ricavi; le associazioni sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva che non siano società sportive professionistiche, non perseguano fini di lucro, non abbiano atleti tesserati la cui fonte primaria di reddito derivi dalla pratica sportiva agonistica.

Sono 4 le diverse aree di intervento: socio – assistenziale con una disponibilità economica di € 16.000,00; promozione culturale con una disponibilità economica di € 18.000,00; promozione del territorio con una disponibilità economica di € 10.000,00; promozione sportiva, ricreativa e del tempo libero con una disponibilità economica di € 10.000,00. La somma dei contributi erogabili dal Comune di Montevarchi per sostenere le attività progettuali esercitate dai soggetti richiedenti nell’anno 2021, ammonta complessivamente a € 54.000,00.

Da alcuni anni l’Amministrazione Comunale intende caratterizzare il proprio impegno e le proprie attività nei settori di intervento attraverso l’indicazione di alcuni temi specifici che per il 2021 sono i seguenti: per l’ambito della cultura e della promozione del territorio le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e per i 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia; per l’ambito socio-assistenziale le attività didattico-educative che prevedano il coinvolgimento delle scuole nella realizzazione del Festival dell’Educazione e nel campo della disabilità e della prevenzione del disagio giovanile; per l’ambito di promozione sportiva, ricreativa e tempo libero le iniziative che richiamino a sani e corretti stili di vita.

Si ricorda che gli eventi e le iniziative dovranno svolgersi nel rispetto della normativa e dei protocolli previsti per la prevenzione dal Covid19. Nell’home-page del sito del comune di Montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it alla voce bandi e concorsi, nello spazio bandi aperti è reperibile sia il bando stesso che tutta la documentazione necessaria compreso il modulo di domanda.