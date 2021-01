Bene Comune Bibbiena interviene sui nuovi Autovelox

Con il consueto comunicato stampa l’amministrazione Comunale ha informato dell’installazione di 10 postazioni per l’Autovelox motivate da necessità di sicurezza stradale ( ci mancherebbe ce ne fossero altre…) e corredate da analisi su traffico e incidenti (quali?).

Siamo quindi molto perplessi circa l’opportunità di intraprendere questa iniziativa, che ci piacerebbe sapere anche quanto è costata, che riteniamo squisitamente vessatoria , tra l’altro in un momento già parecchio delicato per la collettività.

Monitoreremo per constatare l’effettivo utilizzo dell’autovelox e chiederemo conto circa gli introiti di questa attività che dovranno essere utilizzati solo per interventi di messa in sicurezza stradale (ad esempio, il progetto per il marciapiede in Via Dante che fine ha fatto?), e non per fare cassa, come é sempre accaduto, attingendo nelle tasche già sofferenti dei cittadini che quotidianamente, per necessità, si spostano, tra le 16 colonnine.