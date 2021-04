Bibbiena: scuole sicure, i risultati dei tamponi per i ragazzi di seconda e terza media

Gli otto tamponi risultati positivi o dubbi dovranno fare un tampone molecolare tramite la Asl e ovviamente domani non potranno rientrare a scuola.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Un grazie speciale alle famiglie e ai genitori che ancora una volta hanno dato dimostrazione di alto senso civico. I risultati ottenuti dimostrano, una volta tanto, l’importanza di queste iniziative che abbiamo voluto promuovere per poter garantire sicurezza alla comunità e una continuità alle scuole. Grazie anche ai volontari delle associazioni presenti e alla struttura Health1. Infine, ma non per ultimo, grazie alla mia squadra come sempre sul pezzo anche in un giorno festivo”.