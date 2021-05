Biglietti virtuali Arezzo-Ravenna: venerdì 21 maggio la consegna degli assegni alle associazioni

È fissata per venerdì 21 maggio alle 15.00 la cerimonia di consegna degli assegni derivanti dalla vendita dei biglietti virtuali per la partita Arezzo – Ravenna dello scorso 25 aprile.

“Effettueremo la consegna in campo, di fronte alla curva Minghelli – ha detto il Presidente Fabio Gentile – un gesto simbolico per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, lavorato e sostenuto questo progetto, per ringraziare tutti gli aretini che hanno sostenuto la squadra. Ci piacerebbe poterli invitare a questa cerimonia, vedere questa curva piena, perché è soprattutto la loro festa, la festa della loro generosità e del loro cuore. Ringraziamento speciale va ad Orgoglio Amaranto e ai gruppi della curva per averci coinvolto in questa splendida iniziativa e saremo felicissimi se vorranno proporci altre iniziative simili“.

Le associazioni che saranno presenti alla cerimonia di consegna degli assegni sono la ASP Fossombroni, la Misericordia di Arezzo, la Caritas Diocesana di Arezzo Cortona e Sansepolcro, la Aisla sez. di Arezzo e il Circolo Oasi di Chiani. Alle associazioni andrà un assegno di pari valore di 1500 euro.