Bocce: campionato di serie A2

Sconfitta in trasferta per la Briganti Mangimi Cortona che subisce un 5-3 sui campi del bocciodromo comunale di Perugia contro la formazione della Sant’Angelo Montegrillo.

Al primo turno in campo sulla corsia n.5 la terna cortonese Manfroni Sergio, Mazzoni Riccardo, Cecchi Giacomo ha pareggiato il conto con gli avversari Pieggi, Bianchini, Battistoni. Dopo un primo set perso seppur giocato in sostanziale parità, è arrivata la vittoria nel secondo set.

Sulla corsia n.6 invece Mazzoni Michele perde il doppio incontro con Palazzetti, giovane capitano della formazione perugina ma atleta di esperienza, anche nell’alto livello.

Si va all’intervallo sul punteggio di 3-1 per i padroni di casa.

Al rientro in campo la coppia Cecchi, Mazzoni M., dopo un principio di rimonta, cede il primo set a Maccarelli, Palazzetti costringendo il CT Giannini ad una sostituzione nel tentativo di variare il gioco: fuori Mazzoni dentro Salvadori ma non ottiene il risultato sperato tanto che anche il secondo set se lo aggiudica la coppia di casa, vincendo così l’incontro.

Nella corsia attigua vittoria in rimonta per i cortonesi Manfroni, Mazzoni R. sulla coppia Pieggi, Battistoni. Nel secondo set, a risultato acquisito, doppio cambio per la Sant’Angelo che schiera Taccioli, Meriggioli e sostituzione anche per la Cortona Bocce che inserisce Lazzeroni al posto di Manfroni. Si aggiudica il set Cortona e l’incontro si chiude sul punteggio di 5-3 e i 3 punti volano alla Sant’Angelo Montegrillo.

Una settimana di stop. Il prossimo incontro per la Briganti Mangimi Cortona è sabato 13 marzo tra le mura amiche del bocciodromo comunale di Tavarnelle contro la Civitnovese (MC) che, ad oggi, ha disputato solo la prima giornata, causa Covid.