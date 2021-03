Bocce: campionato di serie A2 giornata 6 del 27-03-2021

Sfida complicata per la Briganti Mangimi Cortona che ha subìto una pesante sconfitta sulle corsie di Acquasparta, da una formazione di grande qualità che sta lottando fin dalla prima giornata per la promozione.

Al netto dei risultati degli altri incontri la classifica, in termini di posizioni, rimane pressoché invariata.





A senso unico entrambi i set di terna vinti da Zoppetti – Stia – Martelli sui cortonesi Manfroni – Mazzoni Michele – Cecchi. Stesso esito nell’individuale con il ternano Castrini che si impone su Mazzoni Riccardo, anche se con momenti di maggiore equilibrio in cui si è sperato almeno nel pareggio.Sotto per 4-0 si rientra in campo con le coppie ormai classiche: da un lato Manfroni – Mazzoni R. (Lazzeroni 2°set) che non riescono a spuntarla sugli avversari Stia – Castrini (Antonini 2°set), nonostante i cambi tattici di entrambe le squadre. Dall’altra parte la coppia Mazzoni M. – Cecchi perde il primo set contro Zoppetti – Martelli e anche in questo caso si assiste al cambio incrociato. Gli avversari inseriscono Moriconi per Zoppetti mentre per i cortonesi fuori Cecchi e dentro Salvadori, mossa che permette di conquistare almeno il “punto della bandiera” e non subìre il cappotto.Mediamente una brutta prestazione per tutti i componenti della Briganti Mangimi Cortona, ad eccezione di alcuni sporadici colpi. Occhi puntati quindi al prossimo incontro, determinante per la classifica.

La settima giornata di sabato 10/04, ultima del girone di andata, si giocherà in casa contro la Bocciofila Sant’Erminio Umbrò (PG), fanalino di coda del girone con un solo punto.

I RISULTATI DELLA GIORNATA

Bocc. Sant’Erminio Umbrò (PG) – Sant’Angelo Montegrillo (PG) 3-5

C.B. Orbetello (GR) – Bocciofila Gialletti (PG) 0-8

Civitanovese (MC) – La Sportiva Castel di Lama (AP) 6-2

Firenze Moda Acquasparta (TR) – Briganti Mangimi Cortona (AR) 7-1



LA CLASSIFICA girone2

Sant’Angelo Montegrillo (PG) 16

Firenze Moda Acquasparta (TR) 14

Bocciofila Gialletti (PG) 12

Civitanovese (MC) 9 *

La Sportiva Castel di Lama (AP) 6

Briganti Mangimi Cortona (AR) 6

C.B. Orbetello (GR) 2

Bocc. Sant’Erminio Umbrò (PG) 1 *

*una partita in meno – domenica 28/03 recupero giornata 3 Bocciofila Sant’Erminio Umbrò (PG) – Civitanovese (MC)

PROSSIMA GIORNATA (7) 10 APRILE ORE 14.30

Bocciofila Gialletti (PG) – Sant’Angelo Montegrillo (PG)

Briganti Mangimi Cortona (AR) – Bocc. Sant’Erminio Umbrò (PG)

C.B. Orbetello (GR) – Civitanovese (MC)

La Sportiva Castel di Lama (AP) – Firenze Moda Acquasparta (TR)