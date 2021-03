Bocconi avvelenati: intervento della PM nei pressi del fosso in località Libbia

Sono intervenuti dopo una segnalazione pervenuta via mail alla Polizia Municipale. Parliamo dei due agenti che compongono il nucleo operativo di tutela degli animali creato dal comandante Aldo Poponcini su sollecito dell’assessore Giovanna Carlettini.

L’intervento degli operatori si è sostanziato in un attento sopralluogo indirizzato al rinvenimento di bocconi avvelenati e all’apposizione di tre cartelli recanti “Attenzione pericolo possibile presenza di esche avvelenate” nei pressi del fosso in località Libbia all’altezza dell’indicazione stradale per Busone.

“Ringrazio ancora una volta – dichiara l’assessore Giovanna Carlettini – la polizia municipale per il lavoro che sta svolgendo. Continueremo a vigilare su ogni comportamento che costituisca violenza nei confronti degli animali e su pratiche particolarmente odiose come quella dei bocconi avvelenati.

Quest’ultima peraltro, occorre ribadirlo, rappresenta un pericolo anche per le persone. Pensiamo solo all’eventualità che gli stessi siano raccolti da un bambino. Invito i cittadini a non esitare a contattare il centralino della PM per le loro segnalazioni”.