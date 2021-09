Calcio: Unipomezia-Arezzo in diretta su Teletruria

La seconda giornata di campionato porta in dote una importante novità per la Società Sportiva Arezzo. Venendo incontro alle richieste dei tifosi amaranto e soprattutto grazie alla disponibilità e all’impegno di Teletruria, la partita tra Unipomezia e Arezzo sarà trasmessa in diretta.

Appuntamento alle 14:50 su Teletruria (canale 10 del digitale terrestre e sul sito dell’emittente www.teletruria.it) per le formazioni e il primo collegamento dallo stadio ‘Marco Mazzucchi’, poi via alla partita con la telecronaca di Andrea Avato e Andrea Lorentini. Una diretta per agevolare la grande passione dei supporter amaranto e che di fatto anticipa anche l’impegno di Teletruria per la stagione 2021-2022. L’emittente trasmetterà infatti in diretta gli incontri esterni del Cavallino con collegamenti e interviste live dai terreni di gioco.

Da parte della Società Sportiva Arezzo un particolare ringraziamento a Teletruria e al suo editore Alessandro Butali per la vicinanza mostrata ancora una volta nei confronti del Cavallino.