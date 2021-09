Calcit: giovedì 16 e venerdì 17 settembre in programma due serate all’insegna della beneficenza

AREZZO. “Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”. (Madre Teresa)

Giovedì 16 e venerdì 17 Settembre, presso il Centro Fiere e Congressi, sono in programma due serate il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al Calcit di Arezzo, a sostegno del servizio SCUDO – cure domiciliari oncologiche e ad alta complessità. Per partecipare è necessario esibire il green pass.

L’evento di giovedì, dal titolo “Calcit, Universo Infermieristico e Filarmonica Santa Cecilia di Laterina”, prevede una serata dedicata al lavoro degli infermieri in alcuni setting dell’Ospedale e del territorio. Alle ore 20,00 ci sarà un’introduzione e la proiezione del filmato “Universo infermieristico” a cura di ADA (Associazione Diabetici Arezzo), CALCIT e OPI (Ordine Professioni Infermieristiche).

Alle ore 21,00 seguirà il concerto della Filarmonica Santa Cecilia di Laterina diretto dal Maestro Massimo Picchioni, dal titolo “Ma come non ti accorgi di come il mondo sia cosi…MERAVIGLIOSO”, con le musiche di: Abba-Beatles-Eagles-Morgan Modugno/Negramaro-Queen.

Venerdì, invece, alle ore 21.00 va in scena l’evento “Calcit in scena con Danza e Canto”, in cui saranno presenti le scuole di danza

Chapiks Dance Family, Carolina Basagni Centro Danza, Dance Studio, Let me Dance. Ospite della serata la cantante Laura Falcinelli insieme ai giovani interpreti Aurora Gallorini, Isabel Fernandez, Duccio Niccolini, Martina Veneri.