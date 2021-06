Cambio al vertice della stazione dei Carabinieri di Badia al Pino: cerimonia di saluto

CIVITELLA – Cambio al vertice della stazione dei Carabinieri di Badia al Pino, dal 1 luglio il luogotenente Fabrizio Cecchetti prenderà servizio alla stazione di Subbiano e Capolona e a Badia al Pino arriverà il Maresciallo Capo Antonio Bottiglieri proveniente dalla stazione di Monte San Savino.

Giovedì 24 giugno nella Sala del Consiglio alla presenza della Giunta, dei dipendenti e dell’Associazione nazionale Carabinieri sez. di Civitella in Val di Chiana si è tenuta la cerimonia di saluto al Luogotenente Cecchetti alla presenza anche del Tenente Colonello della Compagnia dei Carabinieri di Arezzo Pier Francesco Di Carlo.

L’amministrazione comunale a nome dell’intera comunità ha voluto ringraziare il Luogotenente Cecchetti per il lavoro svolto in questi 24 anni su questo Comune, e in particolare per la sua disponibilità e lo spirito di servizio con cui ha operato.

“Nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze – dichiara il sindaco di Civitella Ginetta Menchetti – vi è stata una preziosa collaborazione con l’amministrazione con l’unico obiettivo di fornire a tutta l’utenza il massimo dei servizi e garantire il bene della collettività, contribuendo alla cultura della legalità, alla prevenzione e repressione dei piccoli e grandi reati anche attraverso il dialogo risolvendo, quando possibile, in maniera pacifica i conflitti che possono verificarsi anche nei piccoli comuni come il nostro”.

Al Luogotenente Cecchetti gli auguri dell’amministrazione comunale e della comunità di Civitella per un futuro roseo ricco di soddisfazioni e gratificazioni. L’Amministrazione comunale al termine della cerimonia ha consegnato sia al Luogotenente Cecchetti che al Tenente Colonnello Di Carlo il gagliardetto del Comune in segno di stima e di riconoscenza per il servizio che quotidianamente svolgono.